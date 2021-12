Este sábado la Recaudadora Móvil llega nuevamente al parque central

• 100% De descuento en recargos de predial

Con el objetivo de que la ciudadanía ahorre tiempo y facilitarles el pago del impuesto predial, el Gobierno del Municipio de Carmen 2021-2024 pone a su disposición la Recaudadora Móvil que nuevamente este sábado 18 de diciembre se ubicará en el Parque Central en horario de 09:00 A.M. a 03:00 P.M.

Es tu oportunidad de aprovechar la condonación del 100% de recargos en años anteriores, así como asesorías y otros beneficios. También se aplicará descuento a pensionados, adultos de la tercera edad y personas con discapacidad que cuenten con credenciales probatorias.

Otra facilidad es que contamos con meses sin intereses con tarjetas BBVA así como asesorías y orientarlos en el rubro catastral, con el objetivo que los contribuyentes despejen sus dudas respecto a los pagos y trámites.

Cabe señalar que la Recaudadora Móvil estará cada sábado en diferentes colonias y fraccionamientos, acercando este servicio a cada rincón de Carmen.

¡El Municipio de Todos te necesita! Así que acude y ponte al día con tus contribuciones.

