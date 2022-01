Este sábado llega la Recaudadora Móvil en el parque central

Para que ahorres tiempo y que los trámites sean más accesibles, este sábado la Recaudadora Móvil estará en el Parque Central de 09:00 A.M. a 03:00 P.M., en donde podrás realizar tu pago de impuesto predial.

Aprovecha las promociones que tenemos para ti, con el 75% de descuento a pensionados, adultos mayores y personas con discapacidad que cuenten con sus credenciales probatorias. También habrá 10% de descuento al público en general (aplican restricciones).

La Recaudadora Móvil estará cada fin de semana en diferentes colonias y fraccionamientos, acercando este servicio a cada rincón de Carmen.

¡Recuerda que ponerte al día con tus contribuciones nos beneficia a todos!

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!