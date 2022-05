FIRMA del HERMANAMIENTO de los PUEBLOS MÁGICOS de ISLA AGUADA y CADEREYTA, QRO.

A fin de fomentar el turismo, reactivar la economía y promover las riquezas naturales, el Alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus y su homólogo del Municipio de Cadereyta de Montes, Miguel Martínez Peñaloza, firmaron el convenio en el que se comprometieron a trabajar en conjunto para fomentar el turismo en ambas regiones.

Destacó la presencia de la Coordinadora de Turismo Municipal, Nelsy Sánchez Vega, quien también se comprometió a seguir las directrices del Presidente Municipal, para potenciar y dignificar el reconocimiento turístico que se merece Isla Aguada.

Con ello, también se busca dar a conocer a otras partes del país las riquezas naturales con las que cuenta, los servicios que se ofrecen y su amplia y variada gastronomía.

Asimismo, se acordó el trabajo en conjunto para promocionar Cadereyta como una opción a quienes viajan al centro del país, y que, de parte de ellos, harán lo propio para difundir las maravillas del Sureste.

Cabe destacar que durante la firma participaron como testigos de honor, Carlos Tapia, Presidente de la Canaco Servytur Campeche; Josefina Ojeda Martínez, presidenta de la Canaco Servytur Ciudad Del Carmen Oficial; Patricia Ledezma de Canaco Cadereyta de Montes; Carlos Alva, en representación del Municipio de Huimilpan; Querétaro y Alberto Emir Aranda Tellez, comisario de la Villa de Isla Aguada.

Facebook Notice for EU!

You need to login to view and post FB Comments!