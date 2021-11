Gobierno Municipal da inicio a talleres culturales 

El Gobierno Municipal de Carmen 2021-2024 que encabeza el Alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, a través de la Dirección de Educación y Cultura, a cargo de Rosa Angélica Badillo Becerra, invita a los papás de niños y jóvenes a que los inscriban en los diversos talleres culturales con la finalidad de aprender o reforzar sus talentos y conocimientos en música, danza, teatro y artes visuales, que se imparten individualmente en las siguientes sedes: el Faro Cultural Manigua, el Museo “Victoriano Niévez Céspedes” y la Biblioteca Municipal “Benito Juárez”.

En el Faro Cultural de Manigua podrás encontrar Clases de Piano los miércoles jueves y viernes de 03:00 P.M. a 05:00 P.M. para niños de 8 a 10 años; Vocalización los días lunes y martes, de 03:00 P.M. a 05:00 P.M. y los miércoles de 05:00 P.M. a 07:00 P.M., ambos horarios para niños de 7 años en adelante.

Las clases de Guitarra Clásica son los lunes, miércoles y viernes de 06:00 P.M. a 08:00 P.M. para niños de 10 años en adelante; Flauta, martes y jueves de 04:00 P.M. a 07:00 P.M. para edades de 8 a 10 años; Batería y Percusiones, lunes, miércoles y viernes, de 05:00 P.M. a 07:00 P.M., de 8 años en adelante.

Los martes y jueves de 05:00 P.M. a 08:00 P.M. hay clases de Batería y Guitarra Eléctrica de 8 años en adelante; Instrumentos de Viento los martes, miércoles y jueves de 02:00 P.M. a 04:00 P.M. para menores de 10 años en adelante; y Guitarra Popular los lunes, miércoles y viernes, de 04:00 P.M. a 06:00 P.M. para pequeños de 9 años en adelante.

La Danza Mexicana infantil será los martes, jueves y viernes de 04:00 P.M. a 06:00 P.M., en edades de 8 a 15 años; Salsa se imparte los martes, jueves y viernes de 06:00 P.M. a 08:00 P.M para personas de 12 años o más; Danzas Árabes Infantiles, los lunes y miércoles de 06:00 P.M. a 07:00 P.M., edad de 7 a 11.

Break Dance los martes y jueves de 04:00 P.M. a 06:00 P.M., y los viernes de 03:00 P.M. a 05:00 P.M., para los niños de 7 años en adelante; Pre Ballet 1, los lunes y miércoles de 05:00 P.M. a 06:00 P.M. para los pequeños de 5 y 6 años; y Danza Árabe los viernes de 05:00 P.M. a 07:00 P.M. para los jóvenes de 12 años en adelante.

También en Manigua hay Artes Visuales con las clases de Dibujo y Pintura los viernes y sábados de 09:00 A.M. a 12:00 P.M. para pequeños de 7 a 12 años; Literatura y Teatro Infantil los viernes de 04:00 P.M. a 06:00 P.M., de 8 años en adelante; Arte Creativo los martes, miércoles y jueves de 09:00 A.M. a 11:00 A.M. para niños de 4 a 5 años; Diseño Artístico los martes, miércoles y jueves, de 09:00 A.M. a 11:00 A.M., para los menores de 6 a 9 años.

En el Museo “Victoriano Niévez Céspedes”, ubicado en la Calle 22 entre 41-A y 41-B de la Col. Centro, habrá Taller de Teatro los lunes, miércoles y viernes de 06:00 P.M. a 08:00 P.M. para los jóvenes de 15 años en adelante; Violín los lunes, martes y miércoles de 05:30 P.M. a 06:30 P.M. para pequeños de 7 años en adelante.

Coro Municipal de lunes a miércoles de 06:30 P.M. a 07:30 P.M., para menores de 7 años en adelante; Ballet los martes de 04:30 P.M. a 05:30 P.M. para pequeños de 8 a 10 años, los martes de 05:30 P.M. a 07:30 P.M. para jóvenes de 11 años en adelante, y los sábados en dos horarios, de 09:00 A.M. a 10:00 A.M. para niños de 8 a 10 años, y de 10:00 A.M. a 12:00 P.M. para jóvenes de 11 años en adelante.

Danza Mexicana Infantil los lunes, miércoles y jueves, de 04:00 P.M. a 06:00 P.M. para niños de 7 años en adelante; y Danza Mexicana Juvenil de 06:00 P.M. a 08:00 P.M para los de 11 años en adelante, los días lunes, miércoles y viernes.

En la Biblioteca Municipal “Benito Juárez”, ubicada en la Calle 26 por 35 S/N en la Col. Centro, se contará con el Taller de Iniciación a las Artes Visuales, empezando con Dibujo y Pintura los lunes y miércoles de 09:00 A.M. a 11:00 A.M. para edades de 7 a 12 años, los martes de 05:00 P.M. a 08:00 P.M. para niños de 8 a 12 años y los miércoles de 05:00 P.M. a 08:00 P.M. para jóvenes de 15 años en adelante.

Literatura y Teatro Infantil en horario de 10:00 A.M. a 12:00 P.M. los días lunes y miércoles para niños de 8 años en adelante; Manitas Creativas los martes, jueves y viernes de 09:00 A.M. a 11:00 A.M. para pequeños de 6 a 9 años; Papel Maché de lunes a miércoles de 04:00 P.M. a 06:00 P.M. para menores de 6 a 8 años; Modelado de Plastilina de lunes a miércoles de 04:00 P.M. a 06:00 P.M. para niños de 6 a 8; y reciclado de lunes a miércoles de 04:00 P.M. a 06:00 P.M. para pequeños de 6 a 8 años.

El costo de inscripción es de 150 pesos y la mensualidad es de 100 pesos, pueden acudir en el Centro de Control Escolar del Faro Cultural Manigua, ubicado en la Calle 5 de Mayo, entre Juan Escutia de la colonia Manigua, en horario de 09:00 A.M. a 02:00 P.M. Se deberá presentar una copia de acta de nacimiento y 2 fotografías tamaño infantil.

El Municipio de Todos te invita a sumarte y aprovechar a los talleres culturales de tu preferencia.