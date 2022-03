Mañana brigada médico-veterinaria en la Ortiz Ávila

La Brigada Médico-Veterinaria llega MAÑANA martes 8 de marzo a la Zona de Playa de la col. Ortiz Ávila, de 9:00 A.M. a 2:00 P.M., para brindar atención a los animalitos domésticos y a callejeritos.

La invitación es para todos los dueños de mascotas, así como a las personas que deseen ayudar a los animalitos en situación de calle, habrá servicios de consulta médica gratuita, aplicación tópica de antipulgas y antigarrapatas, así como desparasitación y vacunas a bajo costo.

El Centro de Bienestar Animal, te recuerda que entre todos podemos garantizar el cuidado de gatitos y perritos para prevenir las enfermedades más comunes, y de esta forma brindarles mejores condiciones de vida.

