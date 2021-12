Medio ambiente participa en la navidad de todos

Para fomentar las tradiciones y sumar esfuerzos con la iniciativa privada, la Dirección de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable, a cargo de Miguel Ángel Mugartegui Nevero, invitó a la empresa Safety Offshore de México a participar en la Navidad de Todos al adornar el parque “Gloria Noriega R.”, ubicado a un costado de esta dependencia, sobre la calle 55 de la colonia Caleta.

Por tal motivo este lunes 6 de diciembre se llevó a cabo el corte de listón y el encendido de luces en punto de las 8:00 P.M., evento al cual acudió el Presidente Municipal Pablo Gutiérrez Lazarus, la Presidenta del DIF Carmen, Rosemarie Lazarus Jaber, el Director de Medio Ambiente, y el representante de la empresa José Gerardo González González.

De esta forma se cumple el compromiso del Edil Pablo Gutiérrez de mejorar los espacios públicos para beneficio de las familias carmelitas, y que se conviertan en lugares de sano esparcimiento y unión social sobre todo en esta temporada decembrina.

