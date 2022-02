Trabajando al servicio de la comunidad, la Policía Municipal de Carmen pone a disposición su nuevo servicio de grúa sin costo alguno. “¡Si se te paró tu vehículo nosotros te ayudamos!”.

Para contar con este auxilio vial los ciudadanos sólo deben comunicarse a la línea telefónica directa con la Policía Municipal 938 382 02 05, o al número de emergencias 911.

