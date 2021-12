Oportunidad para jóvenes artistas emergentes

INSCRÍBETE AL CURSO GRATUITO DE INICIACIÓN A LA GRÁFICA VISUAL

Con la finalidad de fomentar el interés por el arte y proporcionar herramientas que sirvan para brindar mejores oportunidades a los jóvenes encaminados hacia el ámbito artístico, el Gobierno Municipal de Carmen, a través de la Dirección de Educación y Cultura, convoca a las personas mayores de 15 años a inscribirse en el curso gratuito de “Iniciación a la Gráfica Visual” que se llevará a cabo en el Museo de la Ciudad “Victoriano Niévez Céspedes” del miércoles 1 de diciembre al martes 21 del mismo mes.

El curso forma parte del Taller de Artes Visuales que promueve el Municipio de Todos gracias a la colaboración con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado y la Secretaría de Cultura de México, será impartido por la artista carmelita Lourdes López Sánchez “Lululosa” en horario de 05:00 P.M. a 08:00 P.M. de lunes a viernes, en las instalaciones del Museo de la Ciudad ubicado en la calle 22 por 41-B de la colonia Centro.

Está dirigido a jóvenes de 15 años en adelante, adultos o artistas emergentes, el temario abarcará durante la primera semana: “El bocetaje con lápiz”; la segunda tocará “Composición y acuarela”; y la semana 3 y 4 los “Simbolismos y acrílicos”.

Las inscripciones son sin costo alguno en el Museo “Victoriano Niévez Céspedes” en horario de 09:00 A.M. a 04:00 P.M., o al número 938-124-8430, con nombre completo, foto digital de la credencial de elector, y en caso de ser menor de edad, el padre, madre o tutor deberá de realizar el proceso de registro.

¡Expresa tu creatividad y participa!

