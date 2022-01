Realizarán Bazar de Reyes

Manteniendo las tradiciones vivas e impulsando la economía local, el Gobierno Municipal de Carmen te invita a apoyar a emprendedores y comerciantes al asistir y comprar tus regalos en el Bazar de Reyes, que tendrá lugar a lo largo de la calle 22 iniciando en el parque Benito Juárez (Del Jesús), donde encontrarás grandes ofertas y una amplia variedad de productos como juguetes, ropa, área gastronómica y otros artículos especiales.

Además, se ofrecerán horarios ampliados a partir del miércoles 5 de enero, de 6:00 P.M. a 6:00 A.M.

Para mayor seguridad de los asistentes te recordamos que estarán cerradas las siguientes vialidades: calle 20 entre 37 y 41, y la 39 de la 20 a la 22.

También se restringirá la circulación del Parque “Benito Juárez” a la calle 22 por 31 de la Col. Centro.

