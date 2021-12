Sorteados con bola negra sellarán su precartilla

*¡ATENCIÓN!

El Gobierno Municipal de Carmen, a través de la Junta Municipal de Reclutamiento, convoca a los jóvenes de la Clase 2003 y Remisos sorteados con Bola Negra a presentarse con su precartilla para recibir su sello y las instrucciones para su liberación del Servicio Militar Nacional (SMN).

Los más de mil 200 conscriptos a los que les tocó Bola Negra deberán acudir a partir del lunes 13 al jueves 30 de diciembre a la Junta Municipal de Reclutamiento, ubicada al interior de la Dirección de Desarrollo Social y Económico, en la calle 20 No. 89 de la colonia Centro, en un horario de 08:00 A.M. a 03:00 P.M.

La intención es que ya cuenten con su precartilla sellada y continúen el trámite de liberación, por lo que se les invita a acudir y darle seguimiento a su Servicio Militar.

