Conoce los partidos del

Indejucar Inician 9️⃣:0️⃣0️⃣a.m.️ en nuestras diversas canchas.

́

– ‍ Femenil Juvenil Menor

Grupo A

J1

⏰ 09:00 Tabasco Vs Tlaxcala

⏰ 10:00 Yucatán Vs Hidalgo

J2

⏰ 13:00 Veracruz Vs Hidalgo

⏰ 16:00 Tabasco Vs Yucatán

Grupo B

J1

⏰ 11:00 Puebla Vs Campeche

⏰ 12:00 Quintana Roo Vs Oaxaca

J2

⏰ 17:00 Puebla Vs Oaxaca

⏰ 18:00 Tlaxcala Vs Veracruz

– Varonil Juvenil Menor

Grupo A

J1

⏰ 09:00 Puebla Vs Tlaxcala

⏰ 10:00 Yucatán Vs Campeche

J2

⏰ 13:00 Tabasco Vs Tlaxcala

⏰ 14:00 Yucatán Vs Puebla

J3

⏰ 17:00 Campeche Vs Tabasco

Grupo B

J1

⏰ 11:00 Hidalgo Vs Imss

⏰ 12:00 Quintana Roo Vs Veracruz

J2

⏰ 15:00 Oaxaca Vs Imss

⏰ 16:00 Quintana Roo Vs Hidalgo

J3

⏰ 18:00 Veracruz Vs Oaxaca

́ – Femenil Infantil Mayor

Grupo A

J1

⏰ 09:00 Quintana Roo Vs Hidalgo

⏰ 10:00 Tabasco Vs Tlaxcala

J2

⏰ 13:00 Veracruz Vs Hidalgo

⏰ 16:00 Tabasco Vs Quintana Roo

J3

⏰ 18:00 Tlaxcala Vs Veracruz

Grupo B

J1

⏰ 11:00 Oaxaca Vs Campeche

⏰ 12:00 Chiapas Vs Puebla

J2

⏰ 17:00 Oaxaca Vs Puebla

– Varonil Infantil Mayor

Grupo A

J1

⏰ 09:00 Tabasco Vs Hidalgo

⏰ 10:00 Chiapas Vs Campeche

J2

⏰ 13:00 Oaxaca Vs Hidalgo

⏰ 16:00 Chiapas Vs Tabasco

J3

⏰ 18:00 Campeche Vs Oaxaca

Grupo B

J1

⏰ 11:00 Puebla Vs Veracruz

⏰ 12:00 Quintana Roo Vs Imss

J2

⏰ 17:00 Puebla Vs Imss

#MunicipioDeTodos #Indejucar #EstamosParaServirte ✅ #HazDeporte