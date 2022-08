GP de Bélgica 2022: fecha y hora de la próxima carrera de Checo Pérez

La Fórmula 1 regresa a la acción luego de tres semanas detenida por las vacaciones de verano. El GP de Bélgica marca el reinicio de la temporada 2022, a la cual sólo le restan nueve fechas para tener a un nuevo campeón mundial y Checo Pérez busca pelear por el podio, el mexicano se mantiene 85 puntos detrás de su compañero de equipo y líder del campeonato, Max Verstappen.

El Gran Premio de Hungría del pasado 31 de julio fue la última carrera antes del parón veraniego, en donde el piloto mexicano terminó en quinto lugar, manteniendo la tercera posición en la tabla de pilotos, aunque los conductores de Mercedes cerraron fuerte con un par de carreras destacadas.

Fechas y hora del GP de Bélgica 2022

Casi un mes después del GP de Hungría, vuelve la adrenalina del “Gran Circo” con el GP de Bélgica 2022 en el Circuito de Spa-Francorchamps en la Provincia de Lieja.

Práctica 1: viernes 26 de agosto, de 07:00 a 08:00 am

Práctica 2: viernes 26 de agosto, de 10:00 a 11:00 am

Práctica 3: sábado 27 de agosto, de 06:00 a 07:00 am

Clasificación: sábado 27 de agosto, de 09:00 a 10:00 am

Carrera: domingo 28 de agosto, de 08:00 a 10:00 am

Todo vuelve como se terminó en su momento. Max Verstappen continúa liderando el Mundial con solvencia con respecto a su máximo competidor hasta el momento, Charles Leclerc. La diferencia entre ambos ahora mismo es de 80 puntos, seguidos de Checo Pérez, a cinco unidades del monegasco.

¿Cómo llega Checo Pérez al Gran Premio de Bélgica 2022?

Sergio Pérez actualmente se encuentra 85 puntos detrás de su compañero de equipo y líder del campeonato Max Verstappen en la clasificación de pilotos. El mexicano ha dejado en claro que no tiene planes de renunciar a la pelea por el título, insistiendo en que “cualquier cosa puede pasar”.