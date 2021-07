Gran día para Campeche en levantamiento de pesas en Nacionales Conade 2021

Una muy buena jornada tuvieron los pesistas campechanos en el Nacional CONADE 2021 celebrado en Monterrey, Nuevo León; dónde se obtuvieron un total de 23 medallas, divididas en 13 de oro, seis de plata y cuatro de bronce.

Las preseas doradas fueron cortesía de José Poox Peralta, quien se mantiene como campeón de los 55 kgs en la sub 20 al ganar las tres modalidades; al igual que Pedro Miss en la sub 17 de los 49 kgs, José Morales en la sub 15 de los 39 kgs y Luis Celis en 55kgs de la sub 23, quien al ser de categoría mayor solo recibió una medalla.

Así mismo, en la categoría sub 17 de los 55 kgs, Adolfo Tun se quedó con el metal dorado en envión, plata en total y bronce en arranque; mientras que Luis Rosas sumó tres platas para Campeche en la sub 15 de los 55 kgs y Joel Torres tres bronces en la misma categoría en división de 39 kgs.

De igual manera, Diego Ochoa Chan sumó dos oros más y una plata en arranque en la sub 20 de los 73 kgs ; mientras que Alberto López se adjudicó la plata en la sub 23 de la misma división.

Cabe mencionar que los pesistas estuvieron al mando del jefe de entrenadores y seleccionador nacional, Javier Tamayo Torres, acompañado de los auxiliares Eildo Bonilla, Julio Ken, Moisés Guzmán, Arturo Chirino y los servicios de medicina por parte de Mary Alejandra Brito, Mario Marrero, Camilo Diez y Jarbey Vázquez.

.

ATLETISMO SUMA UNA PLATA EN LANZAMIENTO EN NACIONALES CONADE 2021

La deportista Natalia Novelo se quedó con la medalla de plata en la categoría sub 20 de lanzamiento de martillo de 4 kgs, quedando en primer lugar la participante de Nayarit.

De igual forma, vieron acción Gerardo Ávila en impulso de bala sub 20 con un sexto lugar y Merari Castillo en los 100 metros sub 20, quien terminó en octavo sitio.