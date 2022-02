Presentan XII triatlón Isla de Tris

Con el objetivo de consolidar al Municipio de Todos como un destino para recibir eventos deportivos de talla internacional, esta mañana el Presidente Municipal de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, en compañía del Director del Indejucar, Erick Jalil Velázquez Ocampo acudieron a la presentación oficial del XII Triatlón Isla de Tris.

Ahí el mandatario carmelita respaldó el impulso al deporte, y señaló que, “para nosotros es importante que se realicen este tipo de eventos en nuestro Municipio, sobre todo después de los tiempos de pandemia que se han estado viviendo; nosotros estamos a favor de que las actividades que tengan que ver con la promoción del deporte, se reanuden”.

Cabe destacar que dicha presentación estuvo encabezada por la Presidenta de la Asociación Campechana de Triatlón, María Eugenia Abraham Palomo, y el Director Deportivo de Tritón Carmen, Denis Daniel May Martínez, quienes señalaron que este año el evento se realizará el 09 de abril en el área de Playa Norte a partir de las 6:00 horas, convocando a varias categorías de adultos y niños.

Asimismo estuvieron presentes el Director de Oficiales de la Federación Mexicana de Triatlón, Félix Molina Vázquez, y el Coordinador del evento, Pedro Pablo Cajún Torres.

