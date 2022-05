Se corona el “Titán” en Campeche

Explosiva velada boxística se vivió este sábado 14 de mayo en la Arena Chitos de Ciudad del Carmen, Campeche, donde el promotor Javier Gutiérrez García presentó una cartelera de corte internacional. Pelea transmitida de manera gratuita en vivo y a todo color por las páginas de Facebook “Arena Chitos”, “Carmen hoy noticias” y “Gala Boxing Cancún”.

Tomándose todos los cuidados pertinentes exigidos por la Secretaría de Salud, el INDEJUCAR y la COMBOX local, se llevó a cabo a partir de las 20 horas de manera puntual el evento.

En la pelea estelar de la noche pactada a 10 asaltos, y donde se disputó el campeonato del estado de Campeche, el ídolo carmelita Ricardo “Titán” Soto hizo un combate muy inteligente, para poder derrotar al también ídolo de Champotón Alejandro “Yeyo” Delgado, ambos lucían los mejores físicos de su carrera ya que querían ser parte de la historia del boxeo de su estado.

Un primer round parejo, de estudio, cada quien lanzando sus combinaciones y respetando al rival, para el segundo round el “Yeyo” cambió su estrategia y se lanzó con todo para sorprender al carmelita que con la guardia abajo capeaba el temporal, sin embargo, recibió golpes de más. El tercero y cuarto round fueron ganados por la fuerza y potencia de los puños del “Titán” pero el “Yeyo” no se amilanaba y trataba de responder cada combinación recibida. Mientras transcurría la pelea Soto se iba engrandeciendo y yendo hacia adelante, arriesgando de más, pero buscando el espectáculo, desde su esquina Alejandro Echavarría le daba las indicaciones y por el otro lado Roman Delgado manager y papá del “Yeyo” lo mandaba a lanzar más golpes, mismos que se quedaban en el aire. En el octavo asalto Delgado se fue a la lona por un tremendo gancho al hígado del “Titán”, parecía el final del combate, pero antes de que el Referee Rafael Briceño llegara al conteo de los 10 segundos se levantó de la nada el de Champotón a seguir dando pelea, pero ya no fue el mismo. Titán lo persiguió por todo el cuadrilátero para el golpe final que nunca llegó, pero si controló la pelea hasta el final. Después de los 10 rounds los jueces le dieron la victoria a Soto por amplia decisión unánime (97-92, 97-92, 97-92).

Ricardo “Titán” Soto se coronó como el primer campeón superligero del Estado de Campeche y recibió el cinto de manos del presidente de la Combox de Ciudad del Carmen y delegado estatal de la FECOMBOX Oscar Calderón López. El promotor Javier Gutiérrez García anunció que pronto el “Titán” estará disputando el campeonato mundial juvenil, ya que esta pelea era una eliminatoria para ir por ese cinto.

En pelea de peso semicompleto a 6 rounds, el boxeador de Cerdeña, Italia Luca Podda derrotó por nocaut técnico a los 23 segundos del segundo round al experimentado gladiador Guanajuatense Michel “El Matador” Muñoz, logrando así su décima victoria profesional. El paisano de José Alfredo Jiménez quería entonar “el rey” y en el primer round aplicó la de “…yo hago siempre lo que quiero…”, así que salió buscando dar la sorpresa y conectó tremendo volado de derecha al mentón del italiano que se tuvo que agarrar del rival para no irse a la lona, como pudo sobrevivió ese tormentoso round aplicando la distancia y utilizando con maestría el 1-2, aprovechando su mayor estatura y alcance. Luego de un llamado de atención de su esquina por parte de Gerardo Gómez, mánager internacional mexicano radicado en Florida, USA, el ex seleccionado nacional amateur de Italia, Luca Podda salió con todo y logro conectar una poderosa combinación que mandó al tapiz al valiente y aguerrido mexicano. El Referee Rafael Briceño le contó hasta 9 pero se paró muy lastimado y detuvo el combate decretando ganador al italiano.

En pelea de peso cruceros a 6 asaltos, el ascendente y poderoso noqueador argentino radicado en la isla, Nicolás “Bam Bam” Masseroni derrotó de manera contundente con un nocaut efectivo a los 01:42 minutos del segundo round al siempre aguerrido jarocho excampeón mundial juvenil José Areli López con tremendo upper cut que lo dejó tendido de cara al suelo y donde el Referee Rafael Briceño ni le contó. Sin lugar a duda un golpe poderoso ya que el batallador Areli López quien venía de dos victorias consecutivas se mostró dominador en el primer round de la pelea, siempre buscando el intercambio de golpes y soltando buenas combinaciones. Pero el “Bam Bam” estuvo de manera inteligente contragolpeando, quitándose con movimientos de cintura los golpes y amarrando cuando era preciso. Para el asalto siguiente cuando más entusiasmado estaba el jarocho y teniendo acorralado en su propia esquina a Masseroni, el hijo del “Bombardero de Béccar” hizo un movimiento lateral y soltó el bombazo al mentón que mando a dormir al excampeón mundial juvenil. cuando se levantó para el conteo, ya el combate había sido atinadamente detenido, dándole su victoria número 20, 19 de ellas por nocaut a Nicolás Masseroni.

En pelea de peso supermosca a 6 rounds, el prospecto carmelita Elmer “Meme” Gómez derrotó en cerrada batalla al yucateco Edwin “Monkey” Medina, quien vendió cara la derrota ya que mandó a la lona al carmelita en el segundo round, se paró lastimado mas del orgullo que físicamente porque coincidió un golpe con resbalón, pero el aplicaron la cuenta de protección así que los siguientes rounds salió con todo para no dejarse vencer. Era una pelea de revancha donde el “Meme” ya había ganado de manera clara por decisión anteriormente, y el “Monkey” venía por la venganza. Combate que pudo irse para cualquier lado, sin embargo, el yucateco los últimos 2 rounds mostró un poco mas de cansancio y se le fue la pelea. Al final terminó ganando Elmer Gómez por decisión unánime (58-57, 57-56, 57-56) y ambos pugilistas quieren realizar la trilogía, ya veremos que dice el promotor.

En otro gran duelo de campechanos, la pelea que abrió la noche boxística y dejó calientito el ring fue protagonizado en peso pluma por el nacido en Escárcega Gabriel “Tizoc” Tacú y el champotonero debutante José “Guerrerito” Méndez. En pelea de peso pluma pactada a 4 rounds que duró solo la mitad, ya que ambos contendientes salieron a darse hasta con la cubeta desde que sonó la campana. El Guerrerito soltaba tremendos bombazos que eran asimilados por el Tizoc Tacú, en un primer asalto muy cerrado y que el público ovacionó. Para el segundo round el de Escárcega conectó tremenda derecha al mentón y golpe al cuerpo a Méndez que ya no alcanzó a recuperarse y el Referee Genaro Vargas detuvo atinadamente la pelea a los 02:02 minutos de ese round para darle su primera victoria de manera profesional a Gabriel Tacú.

El promotor Javier Gutierrez García de “Arena Chitos Promotions” agradeció el apoyo proporcionado por el H. Ayuntamiento y al director del INDEJUCAR Lic. Erick Velázquez Ocampo, ya que sin ellos está función no hubiera sido posible, y anunció que la siguiente función será a inicios de Julio donde estará en disputa el cinturón de Campeón Mundial Juvenil por parte de Ricardo “Titán” Soto contra rival por definir por el organismo.

