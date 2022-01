Así vive el hijo del Presidente AMLO

Ustedes saben cuantas telenovelas tuvo que hacer José Ramón, para tener esa casa. Respeten.

Así vive el hijo del Presidente @lopezobrador_ José Ramón López Beltrán en los Estados Unidos, lejos, muuuuy lejos de la “austeridad republicana” que pregona el Presidente de México.

A él no le gusta la austeridad, hace apenas 3 años no sabia a que se iba a dedicar ni adonde iría a trabajar pues su Papá no le daría trabajo en el Gobierno para evitar que lo acusaran de “Nepotismo”. El Rey en el Palacio y el Junior freseando en EEUU y viajando por el mundo disfrutando los 200 pesos que traía el Rey en su cartera. Ironía de la Vida

