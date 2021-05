Flojo recibimiento a la Senadora Sánchez en evento proselitista

#Carmen

La senadora por Morena, Cecilia Sánchez García, realizó un evento proselitista, con escasa convocatoria, en Ciudad del Carmen, como parte de la campaña que realiza para promoverse como dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

El evento se realizó en un hotel de Ciudad del Carmen, a pesar de que las medidas sanitarias por la pandemia de Covid 19 restringen este tipo de actos proselitistas en lugares cerrados.

Dicho evento provocó poco o nulo interés entre la base trabajadora petrolera, pues acudieron solamente el equipo de personas que la promueve y sus invitados cercanos, por momentos se le vio molesta e incómoda por la limitada participación de trabajadores petroleros de Carmen.

La Senadora en campaña, habló del trabajo legislativo que realiza en la Ciudad de México, del por que no realiza visitas de trabajo al estado de Campeche y señala que la gente que critica su ausencia en el estado, no está educada para entender que no acuda a visitarlos.

“Nunca nos han educado en el país para conocer la obligación de un Presidente municipal, de un diputado local, federal y pues la gente luego le pide cosas que a veces no puedes cumplir entonces o me quedo en las comisiones permanentes o vengo y ando de visita”, dijo la Senadora.

En cuanto al asesinato del líder de trabajadores de Oceanografía, Homero Terán Vanoye, dijo desconocer datos y se desmarcó al decir que nunca tuvo ningún acercamiento con él y que no tiene información al respecto porque viene de Zacatecas luego de hacer promoción de un libro.

Es evidente que la Senadora Cecilia Sánchez desconoce la problemática del sector petrolero de Carmen y pues como es un problema entre particulares, pues simplemente no se informa al respecto.

A pregunta expresa, Sánchez aceptó que sí busca hacer carrera política dentro del Sindicato Petrolero.

“Por supuesto que sí, siempre he sido sindicalista, yo nunca he pertenecido a ningún partido político y cuando me metí a MORENA, pues no lo contemplaba, ha sido a solicitud de los trabajadores que me nombraron su embajadora”, expresó.

De igual forma, la autonombrada embajadora de los petroleros”, dijo que en caso de contender por la Secretaría General del STPRM, no se separaría de su cargo de Senadora de la República, siguiendo el ejemplo de los líderes que tanto critica.

Hablando de su partido en Campeche, Sánchez García afirmó: “Se están perdiendo sus ideales, ya no es lo mismo y que hay que tener respeto con la gente.”

En cuanto al Sindicato, dijo que está esperando los tiempos y que el lugar que está vacante es el de “José Antonio Romero Deschamps” (sic) y dijo que el presidente está esperando que se acaben estas elecciones para intervenir en el sindicato, concluyó.

Con este tipo de actos, queda demostrado, que a pesar de que la Senadora es oriunda del estado de Campeche, nadie la reconoce ni como líder ni mucho menos como autoridad, gracias a que solo se dedica a dar culto a su personalidad, dejando al estado sin una representación digna. Nadie es profeta en su tierra, dicen, y Sánchez no lo será nunca, pues solo ve por sus propios intereses.