Huye PGL de señalamientos

Cínico y con un besito volado el candidato de MORENA Pablo Lazarus quiso evadir a su ex colaborador y crítico de su administración, el Doctor Pedro Hernández, mientras el Morenista recorría las calles realizando proselitismo, esto al no soportar que le dijeran sus verdades en la cara, las preguntas del dentista fueron las que muchos ciudadanos nos hacemos ¿Que pasó con el Zoológico Municipal donde dejó morir a los animales?, La privatización de la salud en los módulos de bienestar social y los millones de pesos que dejó de pagar al IMSS.

Al escuchar los señalamientos lanzados por el dentista, el reducido equipo de Lazarus empezó a cacarear el nombre de su candidato pero esto no minimizó al dentista quien no guardó nada en su pecho y empezó a recriminar la mala administración de PGL, quién acabó con la economía carmelita, persiguió a los comerciantes y daño de por vida a los trabajadores municipales al no pagar al IMSS y a las cajas financieras de préstamos.