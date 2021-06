LE ASIGNAN A MORENA LOS VOTOS EN BLANCO!!!!

En el recuento de votos, las boletas en blanco son tachadas a favor de Layda Sansores por parte de funcionarios de casillas, denunciaron los representantes de partidos, a raíz de una empleada temporal del INE e IEEC que no se prestó a la corrupción de MORENA.

El intento de fraude electoral fue grabado y exhibido a través de un video que ya circula en redes sociales, donde se puede apreciar cómo están tratando de ponerle más votos a la corrupta y mentirosa candidata de la 4T.

Layda no solo no ganó en las urnas, sino que en el cómputo distrital quiere hacer creer que obtuvo más voto, sin embargo, cada movimiento que realizan es exhibido por la propia ciudadanía que no la quiere como gobernador.

La alianza y MOCI se han unido sin saberlo para exigir la nulidad de la elección, ya que es demasiado obvio y a cada momento se comprueba, que Layda ha cometido fraude para hacer creer que ganó, igual que lo intentó en 1997 y el pueblo mayoritario no la apoyó.