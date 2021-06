MORENISTAS tratando de invitar 20 personas por 2.6 millones que votaron por su “Partido” para que junten 40 Millones de votos para que la consulta sea un éxito sobre el juicio a los Ex-Presidentes de México (Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto). Santiago Nieto ya dió su opinión.

AMLO Las leyes no se consultan, se aplican – Para que gastar 528 Millones de pesos en una consulta ciudadana. Populismo a la Octava Potencia.

Sin embargo, en estos días ustedes amigos cibernautas mirarán en los todos los grupos de MercadoLibre en Redes Sociales tratando de convencer de que salga la ciudadanía a Votar (desde su computadora tienen que convencer a 20 personas) ósea andan en busca de 20 BORREGOS para cumplir el capricho del Presidente, que por cierto lleva dos semanas en contra de la clase media porque perdió la mayor parte del Estado de México por haber sido un día su mayor bastión político.

Si van a meter a la Cárcel a los Ex-Presidentes adelante, sin embargo, nos interesa que metan a la cárcel a personajes que en la actualidad están realizando actos de corrupción como: Pío Obrador con su famoso video o Felipa Obrador con sus millonarios contratos con Pemex, o la prima Manuela Obrador que se reeligió haciéndose pasar por Indígena, Irma Eréndira Sandoval la que acaban de correr de la Secretaria de la Función Pública por haberle detectado compras en sobre precio de Pruebas de Covid por 465 pesos cada prueba cuando en el mercado normal cuestan 124 pesos, esto multiplicado por miles de vacunas, son millones de pesos que donde quedo estimado lector? El hijo de Barlett según lo castigaron por vender a sobre precio los ventiladores que ni eran nuevos sino usados y que según fue castigado, hoy día sigue vendiendo millones de pesos a este mismo gobierno federal. Corrupción es cosa del pasado? Claro que no, hoy día hay más corrupción solo que en las Mañaneras el Presidente todo los días trata de encubrirlo echándole la culpa hasta la clase media, pero a poco el le dijo a sus hijos que no vivan en EEUU? que no viajen a Aspen a Esquiar? que no tengan carros Ferraris, Porches? que no usen Aviones particulares y viajen por todo el mundo? a poco en 2 años y medio ya son millonarios después de que no sabían a donde iban a trabajar ni sabían a que se iban a dedicar, si, ya vimos a que se dedican hoy día los hijos del Presidente.