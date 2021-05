Dimos a conocer como Pablo Gutiérrez Lazarus sería nombrado candidato de Morena a la alcaldía de Carmen y también dimos a conocer quienes estarían en las diputaciones y que sucedería con Alejandro Gómez Cazarín; ahora te contaremos porqué Pablo perderá la elección a la alcaldía.

Pablito no la tiene fácil, debe enfrentar los errores del pasado y los del presente, traicionó a Eliseo Fernández Montúfar y eso lo pagará muy caro, además, se metió en los territorios del VERACRUZANO Alejandro Gómez Cazarín y también se la tiene guardada.

¿Porque perderá?

Pablo se está desesperando, está haciendo lo que dijo jamás haría –entregando dinero por el voto– prometiendo cargos y direcciones a quien se le sume y le apoye en la alcaldía y peor aún, se une a los que el día de ayer, lo atacaron, humillaron e insultaron.

En sus filas está el CHILANGO, Elidier Contreras Cienfuegos vinculado en diversos que cometiera en los programas Jóvenes Construyendo el Futuro.

La campaña de Pablo Gutiérrez NO levanta y no es por popularidad, ya no tiene dinero, los recursos de #Morena los acaparó Layda Sansores, no le dieron ni camisas para repartir y tuvo que reciclar las de la elección pasada. Su financiador Carlos Marín se encuentra insatisfecho, molesto y con menos dinero en su cuenta bancaria, aún cree en el proyecto pero no ve el triunfo.

Todavía para variar, CAZARIN, la venganza del VERACRUZANO ya se está fraguando, no le perdona que le quitara la candidatura, se la había ganado, no por nada se la pasaba en la casa de “la tía Layda” en #CDMX, la operación contra de Pablito está por iniciar.

La FGR también va tras de Pablo, cometió muchos errores y lo están alcanzando, se burló de la ley y pagará por ello. Su arrogancia será su perdición. Una orden de aprehensión se aproxima, además, de una multa por el INE por gastos excesivos de campaña ya que está regalando de todo con tal de conseguir el voto.

PABLO PERDERÁ LA ELECCIÓN…