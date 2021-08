Petrolera Pemex sin presupuesto para atender lesionados en KU-ALFA

Pemex sin presupuesto para atender lesionados abordo y en tierra, trabajadores de compañía carbonizados siguen abordo, aunado a esto la información brindada a familiares es escasa y llena de lagunas por lo cual manifiestan que algo están ocultando.

Cabe hacer mención que debido a la falta de interés y capacitación por parte de la administración se ocasionó que el CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS (CRAE) se abriera hasta las 22:00 hrs del día del accidente mostrando con ello la falta de conocimiento de la utilidad de un recurso tan importante como lo es el CRAE

149 trabajadores de Pemex, 33 del comodatario y 50 de compañías diversas se encontraban en la Plataforma a la hora del incendio los cuales no han sido atendidos ni bajados para su revisión médica.

En estos momentos en la Plataforma Ku-Alfa existen cuerpos calcinados de los trabajadores de compañia, muchos lesionados, otros con crisis nerviosa, no tienen medicamentos abordo, no cuentan con energía eléctrica, y la Empresa Pemex dice que no puede bajarlos, porque carecen de presupuesto para enviarlos al hospital de Pemex, que por cierto entrevistamos algunos familiares de los pocos lesionados que bajaron y se quejaron, que ellos mismos tuvieron que comprar las medicinas de su propio dinero porque en el hospital les dijeron que no tenían medicamentos.

Esa es la increíble situación que se está viviendo en la plataforma Ku-Alfa en pleno mar y abandonados a su suerte, irresponsabilidad total por parte de la Petrolera PEMEX.

Así fue como ocurrieron los hechos:

Con fecha del 22 de agosto personal de la Compañía COTEMAR se encontraba realizando trabajos de limpieza a al estación de Compresión E-Ku-A2 para la instalación de placas de bloqueo en el arreglo de descarga de los turbocompresores 2 y 3.

Siendo las 15:10 hrs. se presenta un fuerte sonido de venteo de presión de gas en el bypass de 2″ de diámetro del arreglo que se hiciera para estos trabajos ocasionando un estruendo. El arreglo en mención está formado por una línea de 18′ de diámetro hacia una válvula de seguridad SDV y cuenta con un bypass de 2″ de diámetro.

Posteriormente se visualiza fuego y humo en esta zona impidiendo el acceso del personal, así mismo se presenta la pérdida de energía eléctrica quedando sin bombeo ni producción de hidrocarburos por lo que se procede al cierre de producción mandando a paro seguro el centro de proceso.

Embarcaciones como IOLAIR, Cerro de la Pez y Bourbón Artabze con cortina de agua para controlar el fuego y a la vez se contó con el apoyo de las embarcaciones Benjamin, deneb, Geminis y Topaz Captain.

El incendio queda controlado a las 16:30 hrs. y se continúa con cortina de humo para enfriar estructura y equipos.

Un trabajador de Pemex falleció en el acto, tres más resultaron lesionados y uno con crisis severa, cuatro trabajadores de compañía fallecieron instantáneamente, hay dos lesionados y dos desaparecidos.