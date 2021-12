RSC al parecer logrará poner a su hija como comisaria de Nuevo Progreso

#Denunciaciudadana

A las 7 de la mañana la comunidad de Nuevo Progreso se levantará en pleito por la imposición de Gutiérrez Lazarus de poner a la hija de Ricardo Sánchez Cerino como comisaría. Dicen q no la van a dejar entrar y que se atengan a las consecuencias

.

Así lo informaron Juan Rodríguez. Pepe Zapata, Vicente Ovando con la Sra. Cecilia Galmiche.

De Nuestra redacción: Esperemos que esta denuncia sea incierta ya que el Presidente Pablo Gutiérrez Lazarus hasta el momento en nuestro punto de vista ha seleccionado de manera correcta a su gabinete.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!