Biden defiende su retirada de Afganistán

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió este lunes su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán, y aseguró que no se esperaba que los talibanes tomaran el control del país así de rápido.

En una breve conferencia de prensa en la que no hubo preguntas por parte de la prensa, Biden recordó que tuvo que elegir entre aceptar el acuerdo con los talibanes para la salida de las fuerzas estadounidenses o enviar a miles de soldados más tan solo para iniciar una nueva guerra.

“Respaldo firmemente mi decisión”, dijo el mandatario demócrata desde la Casa Blanca. “Luego de 20 años, he aprendido del modo difìcil que nunca habría un momento correcto para la retirada (de Afganistán)”

El presidente estadounidense se refirió a la huida y renuncia del presidente afgano Ashraf Ghani y otros políticos ante la inminente llegada de la milicia armada de los atalibanes.

“Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Los líderes políticos de Afganistán se rindieron y huyeron del país. El ejército afgano colapsó sin intentar pelear”.

“Las tropas estadounidenses no pueden y no deben pelear en una guerra, y morir en una guerra, que las fuerzas afganas no tenían la voluntad de pelear por sí mismas”.

Biden pareció reclamar a los militares afganos por su rendición luego de haber invertido “más de un billón de dólares” para entrenar, equipar y proporcionar herramientas a 300.000 tropas.

“Les dimos todas las oportunidades de determinar su propio futuro. Lo que no pudimos darles fue la voluntad de luchar por su futuro”, concluyó.

Biden pareció reclamar a los militares afganos por su rendición luego de haber invertido "más de un billón de dólares" para entrenar, equipar y proporcionar herramientas a 300.000 tropas.

“Les dimos todas las oportunidades de determinar su propio futuro. Lo que no pudimos darles fue la voluntad de luchar por su futuro”, concluyó.

Joe Biden señaló a los líderes políticos y a las fuerzas militares de Afganistán por rendirse ante los talibanes aun con el apoyo de dos décadas de los Estados Unidos.

Los talibanes en Afganistán

Los líderes talibanes en el palacio de Gobierno en Kabul.

El discurso de Biden surge horas después de que los líderes talibanes anunciaran que tomaron el control total de Kabul y de Afganistán , mientras los últimos soldados estadounidenses se preparan para abandonar el país después de 20 años de conflicto.

El ascenso de la milicia islámica al poder causó caos en las últimas horas, con imágenes de ciudadanos afganos persiguiendo desesperadamente aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para escapar del país.

Según AP, Biden ordenó el envío de cerca de 1.000 soldados estadounidenses para establecer un perímetro en el aeródromo de Kabul, que canceló todos sus vuelos el lunes debido a la presencia de los civiles en la pista.