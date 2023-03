Estos son los ganadores de la entrega 95 de los premios Oscar

• Mejor Película Animada: Pinocho De Guillermo Del Toro

• Mejor Actriz De Reparto: Jamie Lee Curtis

• Mejor Actor De Reparto: Ke Huy Quan

• Mejor Película Documental: ‘Navalny’

• Mejor Cortometraje Live-Action: “An Irish Goodbye”

• Mejor Dirección De Fotografía: ‘Sin Novedad En El Frente’

• Mejor Maquillaje Y Peluquería: ‘THE WHALE’

• Mejor Diseño De Vestuario: ‘Black Panther: Wakanda Forever’

• Mejor Película Internacional: ‘Sin Novedad En El Frente’

• Mejor Corto Documental: ‘The Elephant Whisperers’

• Mejor Cortometraje Animado: ‘El Niño, El Topo, El Zorro Y El Caballo’

• Mejor Diseño De Producción: ‘Sin Novedad En El Frente’

• Mejor Banda Sonora Original: ‘Sin Novedad En El Frente’.

• Mejores Efectos Visuales: Avatar: The Way Of Water

• Mejor Guion Original: Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo

• Mejor Guión Adaptado: ‘Women Talking’

• Mejor Sonido: ‘Top Gun: Maverick’

• Mejor Canción: ‘Naatu Naatu’, De RRR

• Mejor Edición – EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

• Mejor Dirección – EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

• Mejor Actor : Brendan Fraser, Por: The Whale

• Mejor Actriz: Michelle Yeoh, Por Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo

• Mejor Película: Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo