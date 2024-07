Joe Biden abandona su candidatura por la presidencia de Estados Unidos

By

Joe Biden renunció este domingo a la candidatura demócrata a la presidencia de Estados Unidos después de semanas de presión al interior del partido para que se hiciera a un lado. El presidente dijo que dará un mensaje sobre su decisión más tarde durante la semana. Biden, de 81 años, había insistido en que no dejaría la carrera, pero en los últimos días voces más prominentes del Partido Demócrata le habían retirado su apoyo, incluido el expresidente Barack Obama.

‘Ha sido el mayor honor de mi vida ser su presidente (…) creo que lo mejor para el partido y para mi país es que me retire y me dedique a mis deberes como presidente el resto de mi mandato (…) quiero agradecer a la vicepresidenta Kamala Harris por ser una extraordinaria socia’, dijo Biden, de acuerdo con un comunicado. Biden anunció minutos más tarde que respaldará a su vicepresidenta, Kamala Harris, como la candidata del Partido Demócrata que competirá ante el expresidente Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre. ‘Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado.

Hoy quiero ofrecer mi pleno apoyo y respaldo para que Kamala sea la nominada de nuestro partido este año’, escribió Biden en un mensaje en X acompañado de una foto suya junto con Harris. Si se confirma la nominación, Harris, de 59 años, se convertiría en la primera mujer negra en la historia en ser la candidata de uno de los dos grandes partidos y apenas la segunda en alcanzar este puesto. No estaba claro si otros demócratas de alto rango desafiarían a Harris por la candidatura o si el propio partido elegiría abrir el campo para otras postulaciones.

El anuncio de Biden sigue a una ola de presión pública y privada de legisladores demócratas y funcionarios del partido para que abandone la carrera después de su sorprendentemente pobre desempeño en un debate televisado el mes pasado contra su rival republicano Donald Trump. El expresidente Donald Trump, cuya candidatura fue oficializada esta semana durante la Convención Nacional Republicana, aseguró que será más fácil derrotar a Harris en los comicios que a Biden, a quien ya se enfrentó en las elecciones de 2020. Un periodista de CNN dijo en X que Trump hizo los comentarios a la cadena poco después de que Biden anunció su decisión de renunciar.

¿Por qué Joe Biden renunció a su candidatura?

Fue el desastroso desempeño de Joe Biden durante su debate del 27 de junio con Donald Trump lo que precipitó los acontecimientos. Ese día, desde los primeros segundos de la batalla verbal que él mismo había convocado, decenas de millones de telespectadores vieron a un Biden titubeante, confuso, una imagen que dejó a los demócratas consternados y desorientados. Estaba resfriado y tosía con frecuencia. Su voz era apagada, se trababa al hablar y dejaba las frases inacabadas.

Un espectáculo doloroso que sacó a la luz las dudas sobre su edad, que su entorno más cercano se había esforzado en sofocar. Tan pronto como terminó, la pregunta era inevitable: ¿quién sería el primero en pedirle que pasara el testigo? El nerviosismo se contagió. Algunos congresistas demócratas se lo pidieron públicamente. Con el paso de los días se fueron sumando pesos pesados del partido. Uno tras otro, asustados por las encuestas que lo daban como perdedor y por miedo a una victoria abrumadora del republicano Donald Trump, le dieron la espalda. Al comienzo en privado, sugiriéndole que reconsiderara su candidatura.