Le dicen adiós a Olivia Newton-John, la mítica Sandy de Grease

“Falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Pedimos a todos que por favor respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”.

Con este mensaje, el marido de Olivia Newton-John ha confirmado el fallecimiento a los 73 años de la actriz que encarnó a Sandy, uno de los personajes más icónicos del cine.

El medio TMZ asegura que según una fuente cercana, Olivia “ha perdido la batalla contra el cáncer de mama metastásico”

Nieta de Max Born, premio Nobel de Física, Olivia Newton-John emigró con su familia a Australia a los cinco años. A los diecisiete ganó un concurso para nuevos talentos cuyo premio consistía en un viaje a Inglaterra.

Tras su breve paso por el grupo Tomorrow, consiguió un Grammy con Banks of The Ohio y, tras una larga gira con Cliff Richard, presentó su propia serie de televisión. Let me be there sería su tercer gran éxito, respaldado con un Grammy a la mejor intérprete country. Con la canción If You Love Me Let Me Know se consolidó su fama en Estados Unidos, de tal forma que en 1974 ya había conseguido tres Premios Grammy.

En 1978 protagonizó junto a Travolta Grease, una película que marcó una época. Después de Grease, Newton-John recibió cientos de ofertas para trabajar en otra película, pero las rechazó todas.

