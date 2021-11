Omicron representa un riesgo muy alto: OMS

La OMS indicó que omicron representa un riesgo muy alto de contagios que podría traer consecuencias muy fuertes en el mundo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que es probable que la variante omicron de Covid-19 se propague a nivel internacional y presente un riesgo muy alto de fuertes aumentos de contagios que podrían tener “graves consecuencias” en algunos lugares.

Pese a que no se han reportado muertes relacionadas con la variante omicron, la OMS pidió a sus 194 estados miembros acelerar la vacunación contra Covid-19 de los grupos de alta prioridad y a “garantizar que se aplican planes de mitigación” para mantener los servicios sanitarios esenciales.

“Omicron presenta un número sin precedentes de mutaciones de la espícula, algunas de las cuales son preocupantes por su potencial impacto en la trayectoria de la pandemia”, dijo la OMS. “El riesgo global general relacionado con la preocupante nueva variante omicron se evalúa como muy alto”.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, activó la alarma al inicio de una asamblea de ministros de Salud en la que se espera se pongan en marcha negociaciones sobre un acuerdo internacional para prevenir futuras pandemias.

“La aparición de la altamente mutada variante omicron subraya cuán peligrosa y precaria es nuestra situación”, dijo Tedros. “Omicron demuestra por qué el mundo necesita un nuevo acuerdo sobre pandemias: nuestro sistema actual desincentiva a los países de alertar a otros sobre amenazas que inevitablemente aterrizarán en sus costas”.

El nuevo acuerdo global, previsto para mayo de 2024, cubriría cuestiones como el intercambio de datos y secuencias del genoma de virus emergentes, y de cualquier posible vacuna derivada de la investigación.

La OMS reiteró que, a la espera de más asesoramiento, los países deben usar un “enfoque basado en el riesgo para ajustar las medidas de viajes internacionales de manera oportuna”, al tiempo que reconoce que un aumento en los casos de Covid-19 podría conducir a tasas más altas de morbilidad y mortalidad.

“El impacto en las poblaciones vulnerables sería sustancial, particularmente en países con baja cobertura de vacunación”, agregó. En las personas vacunadas, por su parte, “se esperan casos e infecciones de Covid-19 (…) aunque en una proporción pequeña y predecible”.

Omicron y su efecto en las vacunas contra Covid-19

David Ho, profesor de microbiología e inmunología de la Universidad de Columbia, en Nueva York, dijo que omicron mostrará un grado importante de resistencia en las vacunas, basándose en la localización de sus mutaciones en la proteína de la espiga del virus.

“Los anticuerpos de la vacuna se dirigen a tres regiones de la espiga del coronavirus, y ómicron tiene mutaciones en esas tres regiones”, dijo Ho. “Los expertos técnicos estamos mucho más preocupados que los expertos en salud pública por lo que sabemos del análisis estructural” de omicron.

Otros señalan que las variantes anteriores, como la beta, también tenían mutaciones que hacían que las vacunas fueran menos eficaces, pero que esas vacunas seguían ayudando a prevenir enfermedades graves y muertes. Incluso si los anticuerpos neutralizantes inducidos por las vacunas se vuelven menos eficaces, otros componentes del sistema inmune, conocidos como células T y B, probablemente lo compensarán, dijeron.

