Terremoto 4.0 sorprende a los residente de Los Ángeles en plena madrugada

Los Ángeles.- Un terremoto de magnitud 4.0, se registró la madrugada de este lunes en el área de Lennox en el condado de Los Ángeles, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El sismo se registró a las 4:44 am PT (7:44 am ET) y tuvo una profundidad de 19,9 km. Siguió a un temblor de 2.5 a las 4:15 am PT que registró 25.9 km de profundidad en la misma área.Lennox es un área no incorporada a pocas millas al este del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, informó la cadena de noticias CNN.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que los terremotos se sintieron en todo el área metropolitana de Los Ángeles, desde el Valle de San Fernando hasta el norte del condado de San Diego y tan al este como San Bernardino.

Un terremoto de magnitud 3,3 golpeó la misma área a los 37 segundos después de las 4:15 a.m.

Y un terremoto de magnitud 2,5 golpeó 0,6 millas al norte de Lennox, también en Inglewood pero al oeste de los otros dos terremotos, 59 segundos después de las 4:15 a.m., según a los datos del USGS.

Sin embargo, el terremoto de magnitud 4.0 fue el más grande de una serie de sacudidas que azotó el área de Los Ángeles.

Cabe recordar que el domingo por la mañana, se registró un terremoto de 3,4 km al este, en el condado de Riverside, según lo informado por The Mercury News.

Departamento de Bomberos del condado, señalaron que hasta el momento no se reportaron daños en el área afectada de Los Ángeles.