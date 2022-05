Wall Street ‘se pone nervioso’ por impacto del COVID-19 en China

Los principales índices accionarios de Estados Unidos tienen una jornada negativa por las preocupaciones del impacto económico de los confinamientos en China, ya que los últimos reportes de actividad económica y de ventas al por menor presentaron contracciones en abril.

Por el momento, el Dow Jones disminuye 0.17 por ciento para ubicarse en 32 mil 142.68 unidades, el S&P 500 baja 0.26 por ciento, a 4 mil 13.48 unidades, mientras que el Nasdaq registra una caída de 0.46 por ciento para quedar en 11 mil 750.46 puntos.

“Los mercados financieros operan con movimientos mixtos en lo que va de la mañana, después de que los datos de crecimiento económico en China incrementaron el riesgo de entrar en contracción económica en la región. Los cierres de China, aunado a la batalla de sanciones económicas entre Rusia y la OTAN continúan impulsando las presiones inflacionarias, provocando un mayor sentimiento de incertidumbre entre los inversionistas”, señaló Diego Laviada, analista de Masari.

En México, el S&P/BMV IPC sube 0.31 por ciento para ubicarse en 49 mil 735.92 puntos, mientras que el FTSE BIVA opera en mil 28.54 unidades con un incremento de 0.18 por ciento.

“Los mercados accionarios estadounidenses operan con variaciones marginales, afectados por los datos de producción industrial y gasto del consumidor de China, los cuales mostraron fuertes caídas y que mandan señales de una mayor contracción económica como resultado de los bloqueos por la pandemia”, dijeron analistas de Ve por Más.

Por otra parte, el Bitcoin cotiza en un precio de 30 mil 601.71 dólares por criptomoneda, lo que significa una baja de 0.70 por ciento respecto al viernes.

