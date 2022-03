ATENCIÓN PERMANENTE AL SECTOR RESTAURANTERO

Con la finalidad de facilitar trámites al ramo restaurantero para impulsar su actividad económica y trabajar de la mano del Gobierno Municipal de Carmen, se celebró el una reunión con empresarios de este importante sector en la Sala de Cabildo “Don Pablo García y Montilla”.

Los restaurateros recibieron asesoría por parte de diversas áreas como Ventanilla Única de la Secretaría del Ayuntamiento, Catastro, Protección Civil, Desarrollo Urbano, Dirección de Seguridad Pública, y Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable.

De esta forma, trabajamos para detonar los restaurantes, impulsar la economía y generar beneficios para todos.

