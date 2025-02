Buscan a dueños de perrita

#Servicioalacomunidad

Hola! Buenas noches.

Encontramos a esta pequeñita en Playa Norte a la orilla de la playa más o menos a la altura de la cancha Mario Boeta, corría desesperada entre los carros llorando, buscando a sus familiares.

Entre varias personas la lograron agarrar, esperamos que sus dueños aparezcan pronto porque no deja de llorar.

De momento le puedo dar hogar temporal, no me la puedo quedar porque ya tengo 4 perritos, en caso de que sus dueños no aparezcan se dara en adopción responsable con seguimiento

Ayudamos a compartir para que llegue a sus dueños, está muy triste.

9381602427