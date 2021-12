AVISO

A partir de mañana y hasta nuevo aviso, la Calle 35-A entre 50-A y Av. Juárez de la Col. Burócratas se encontrará cerrada para el tránsito vehicular, esto debido al arranque de trabajos de pavimentación con concreto hidráulico.

Te recomendamos tomar vías alternas. Agradecemos tu amable comprensión; recuerda, las molestias son temporales y los beneficios permanentes.

