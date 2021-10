Con ayuda del IMSS Campeche, Mery retoma su vida

Es sobreviviente del cáncer de mama.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Campeche atiende con diversos protocolos médicos el cáncer de mama, pero sigue siendo la detección oportuna el factor más relevante para el tratamiento curativo a personas como Mery.

En el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la sobreviviente de 56 años reconoce que fue hasta que sintió dolor en el seno, brazo, y pecho, cuando acudió a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) para corroborar el diagnóstico.

“Este tipo de cáncer se origina por la transformación maligna de las células de los tejidos de la mama, que tienen el potencial de crecer y multiplicarse… me explicaban y yo no me la creía, en esos minutos pensé en toda mi vida”, reseñó.

La doctora Paola Morales Espinosa, oncóloga de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 14, explicó que, debido al tamaño del tumor, Mery no fue inicialmente candidata a cirugía, por lo que recibió el tratamiento con quimioterapia de agosto de 2018 a enero de 2019.

Tras reducir el tamaño del tumor, fue intervenida quirúrgicamente, por el médico oncólogo Alberto Cu Cañetas, en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Dr. Abraham Azar Farah”.

“Yo nunca sentí malestares, hasta el día que sentí dolor, me informé, decidí tocarme y el mundo se me vino encima, tenía unos bultos en mis mamas, de inmediato me alisté y me fui al Seguro Social”, recuerda con emoción.

A tres años de aquellos días, Mery agradece a su familia y al personal del IMSS por ayudarla en esta lucha.

“Agradezco a Dios por todas estas personas maravillosas, los médicos oncólogos, enfermeras, asistentes médicas, una atención que yo podría decir que fue oportuna”.

A todas las mujeres: “sean oportunas, no sientan temor, a veces escuchamos que realizarte una mastografía es doloroso, pero es mínimo lo que podemos sentir en comparación con todo lo que podría venir si no se detecta a tiempo el cáncer de mama”, exhortó.

Durante este año, Mery se encuentra en fase de vigilancia, recibiendo tratamiento médico que debe mantener por cinco años; si al final de este periodo no hay indicios de que la enfermedad haya regresado, se considerará curada.

El cáncer de mama en el IMSS Campeche es la neoplasia más frecuente de atención en mujeres mayores a los 40 años; entre los factores de riesgo están los antecedentes familiares, presentar la primera menstruación a edad temprana o dejar de menstruar a edad tardía, nunca haber tenido hijos, consumir alcohol o tabaco, obesidad, entre otros.