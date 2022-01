Continuarán las lluvias en la isla

Sábado 29 de enero

– Para hoy, el FrenteFrío No. 26 se extiende desde el occidente del Mar Caribe hasta el sureste del país, la masa de aire asociada a este sistema mantendrá evento de “norte” en nuestro municipio, con las siguientes condiciones.

Cielo: nublado, con intervalos de chubascos.

Temperaturas: templadas durante el día, y de templadas a #frescas por la noche y madrugada.

Viento: de dirección norte, de 20 a 30 km/h y rachas mayores a 60 km/h sobre el litoral costero, decreciendo hacia el final del día.

El puerto Isla del Carmen permanece cerrado a la navegación.

Mantenga precauciones por rachas de viento fuertes durante el día

