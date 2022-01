Denuncia ciudadana: revuelven pacientes con sospechosos de covid en imss

DENUNCIA CIUDADANA

A nuestra redacción llegó una denuncia ciudadana pidiendo que haya orden en el IMSS de Ciudad del Carmen, revuelven pacientes con personas sospechosas de covid.

Texto: En el IMSS UMF12 la gente está desde las 5 de la mañana y el que hace las pruebas de COVID no llegó a laborar y no hay forma que la gente se haga las pruebas, hay mucha gente enferma y no hay nadie quien de la cara, son las 9 de la mañana y qué le van a marcar al que hace las pruebas, no hay orden en este IMSS.

Falta de responsabilidad de parte de la institución y de quien la maneja, no es posible que desde el viernes de este mes y hoy siendo lunes, muchos de las personas que llegaron el viernes para su prueba y sacar su incapacidad, no lo han podido hacer por qué la institución ya mencionada, solo no da solución alguna.

Mezclan gente que viene a consulta con personas sospechosas de COVID, si no tenían virus algunos ya estuvo que aquí lo contrae con las filas juntas que están., espero y puedan venir y ayudar con un poco de presión de los medios para este servicio en el IMSS.

Pedimos a las autoridades correspondientes resuelvan este caso.