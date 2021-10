El cáncer de mama es prevenible y curable si se detecta a tiempo

….El Centro Estatal de Oncología brinda atención integral a 113 pacientes con cáncer de mama.

…La autoexploración de senos y mastografía detecta, previene y permite el tratamiento oportuno.

…En octubre el CEO ofrece mastografías con un costo de 406 pesos, agenda al correo citas.oncologia@hotmail.com o al tel. 981 106 7761 de lunes a viernes.

La señora Georgina Pérez Campos con 67 años de edad, es una sobreviviente al cáncer de mama, representa para sus 45 amigas del grupo de apoyo del Centro Estatal de Oncología (CEO) una historia de motivación, ya que se encuentra en su última fase del tratamiento que consiste en chequeos rutinarios con recuperación exitosa.

Este martes 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Secretaría de Salud a través del Centro Estatal de Oncología, reconoce la valentía de pacientes como Georgina que enfrentan la enfermedad con coraje.

Sin antecedentes de cáncer en su familia, y desde su diagnóstico hace cuatro años, empezó la preocupación por su familia y lucha diaria contra el cáncer de mama, y hoy, la señora Georgina da su testimonio con el objetivo de ayudar a otras pacientes con la misma enfermedad.

“En el mes de julio del 2017, yo noté un bultito en mi seno, me preocupé de inmediato y acudí a mi médico, la sugerencia fue realizarme una mastografía y después la biopsia que confirmó mis dudas y temor, y desde ese año acudo al CEO Campeche para tratar el cáncer de mama, aquí hice amigos con el personal y los demás pacientes; hoy por fin me confirman mi última fase del tratamiento, sólo es vigilancia a través de chequeos”, relató.

“Al mes de mi diagnóstico, me operaron, perdí un seno y mi recuperación fue muy rápida, los médicos me dijeron que fue oportuna la atención y el cáncer no avanzó más, recibí todas mis quimioterapias, no falté a ninguna y hoy estoy aquí para decirle a todas las mujeres que no tengan miedo en acudir a su médico para detectar a tiempo esta enfermedad, no hay que dejarse”, añadió.

El director del CEO, Nicolás Briceño Ancona informó que como el caso de Georgina, hay 113 pacientes que enfrentan día a día el cáncer de mama con ayuda del personal multidisciplinario, de estos casos 54 son originarios de Campeche y 59 son procedentes de los estados de Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Yucatán.

“Siempre tenemos a una mujer a nuestro lado, llámese madre, hija, hermana, abuela que pudiese padecer cáncer de mama, la recomendación es acudir a su unidad médica para realizarse la mastografía cualquier día; realmente octubre es un mes para sensibilizar pero los servicios de salud se encuentran disponibles todo el año, acudir una vez en 12 meses a realizarse la mastografía puede hacer la diferencia entre continuar con nosotros o ya no estar”, enfatizó Briceño Ancona.