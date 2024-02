Ellos venden macetas

Hola mi gente bonita de Ciudad del Carmen! Hoy fui por unas macetas al Chechen, el negocio lo atienden una pareja ya mayores de edad y lo q me llamó la atención esq a la hora de pagar me dice: espero tú me des la suerte, porque no he vendido nada en tres días y no nos ha salido ni para la comida! No sé si hago lo correcto en publicarlo, pero me conmovió el corazón y creo q un buen medio para q lo sepan y pues pedirles si alguien necesita alguna macetita o una alcancia q veo también venden, vayan y les compren y así les apoyamos !

Anexo fotos del lugar donde se ubican y ahí pueden ver también a los Sres!

La dirección es Av. Puerto de progreso, esquina con Puerto Salinas, en la esquina, casi en frente del Liceo Juarez