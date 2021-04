La acosan en la combi

#SERVICIOALACOMUNIDAD

😡😡😡😡😡

Nos mandan a nuestra redacción esta denuncia ciudadana:

Hola amig@s…Hace rato me subi a una combi de RENOVACIÓN..Y me toco sentarme alado de este señor asqueroso..jamas había pasado por estas cosas me empezo a decir asquerosidades y por eso motivo me movi de lugar y aun asi siguio diciendome y viendome de una manera muy sucia..le dije que se calmara y aun asi el señor siguio diciendome de cosas..y por esa razón mejor decidi bajarme de la combi..en verdad amigas tengan mucho cuidado con este tipo de personas asquerosas..enserio no se lo deseo a otra compañera mujer😞❤