Le roban bolsa a su mamá en Bodega y no hacen nada

Hola buenas tardes gente de ciudad del Carmen, el día de hoy mi madre fue al súper “BODEGA AURRERA” a las 3:00 pm a hacer sus compras como siempre, en un descuido que ella tuvo le roban su bolsa (AZUL) en la que tenía teléfono y su cartera (color vino) en esa cartera ella tenía $5,000 pesos para la compra que iba a realizar y sus tarjetas de crédito, credencial de elector, entre otras… Resulta que ella se da cuenta que su bolsa no estaba en el carrito donde ella la llevaba, ella le comenta al vigilante y el vigilante no sabía ni a quien dirigirse si al gerente o a otra persona, mi mama solicita el apoyo para revisar las cámaras y le dicen los de la tienda QUE NO SE PUEDE SI NO LLEVABA UNA DEMANDA!

Que injusto la verdad porque si a la tienda le hubieran robado cerrarían puertas y hacen un show, pero como fue a una clienta hay que llevar “DEMANDA”, al final de cuenta apareció la bolsa pero no la cartera… Por favor si alguien que estaba en el súper y vio quien la tomo por favor avísenme, el dinero no importa, lo que importa son sus tarjetas, credenciales, ir a sacar las credenciales y tarjetas es pérdida de tiempo!

Ah y por último una de las trabajadoras del super le dijo a mi madre “Que estaba haciendo usted que no se dio cuenta, se durmió o que” que tipo de trabajadores tienen!!