Llegan a un acuerdo chatarreros y autoridades municipales

Acertada intervención del Ayuntamiento del Carmen.

Predominó el diálogo entre el gobierno municipal y los chatarreros para que se desbloqueara el puente el Zacatal hoy por la tarde, dejó ver el Secretario del Ayuntamiento del Carmen, Luis César Augusto Marín Reyes.

Los chatarreros se comprometieron a no caer en situaciones ilicitas, no comprar nada robado, además se les dijo que no hay nada personal contra ellos, ni persecución por lo que mañana a las 9 AM, se les atenderá en sus demandas en el Palacio Municipal.

Marín Reyes, subrayó a los Chatarreros que el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, es una persona que trabaja todos los días de lunes a domingo, para beneficio de la ciudadanía, y es por eso que se busca que la ciudadanía se sume al proyecto de beneficio, armonía y, Desarrollo de Ciudad del Carmen.

El funcionario dijo que no se debe caer en especulaciones, ni rumores, recalcando que a los chatarreros se les dará toda la atención y, la asesoría necesaria, porque nosotros trabajamos en equipo para tener un Carmen mejor, matizó el funcionario.