Módulos de Bienestar Social ahora también en Sábado

Comprometidos con la salud de los ciudadanos, los Módulos de Bienestar Social del Gobierno Municipal informa que, en Isla Aguada, la colonia Renovación y Periférico, ahora también ofrecerán atención los sábados de 8:00 A.M. a 3:00 P.M.

En los Módulos de Isla Aguada y Renovación podrás recibir atención en medicina general, enfermería, odontología y trabajo social; mientras que en el de Periférico encontrarás análisis de laboratorio a bajo costo y atención medica general, ginecología, enfermería y trabajo social.

Aprovecha y consulta de forma GRATUITA, cuida tu salud e integridad, el Municipio de Todos te espera.

Asimismo, te recordamos que entre semana todos los Módulos operan de 8:00 A.M. a 8:00 P.M.

– Módulo de Renovación

• De lunes a viernes de 08:00 A.M. a 08:00 P.M.

• Servicios: Medicina general, enfermería, odontología y trabajo social.

– Módulo Belisario

• De lunes a viernes de 08:00 A.M. a 08:00 P.M.

• Servicios: Ginecología, medicina general, enfermería, odontología, nutrición y trabajo social.

– Módulo de Periférico

• De lunes a viernes de 08:00 A.M. a 08:00 P.M.

• Servicios: Ginecología, medicina general, enfermería y trabajo social.

• Muestras de laboratorio

• De lunes a viernes de 08:00 A.M. a 11:00 A.M.

– Módulo Morelos

• De lunes a viernes de 08:00 A.M. a 08:00 P.M.

• Servicios: Medicina general, ginecología, enfermería, odontología, nutrición y trabajo social.

• Muestras de laboratorio

• De lunes a viernes de 08:00 A.M. a 11:00 A.M.

– Módulo Chechén

• De lunes a viernes de 08:00 A.M. a 8:00 P.M.

• Servicios: Medicina general, enfermería, trabajo social y farmacia.

– Módulo Isla Aguada

• De lunes a viernes de 08:00 A.M. a 3:00 P.M.

• Servicios: Medicina general, enfermería, odontología y trabajo social.

De esta manera el Municipio de Todos, busca brindar a los ciudadanos servicios médicos sin costo alguno, para que se atiendan integralmente sin afectar su economía, y de esta forma garantizar el bienestar.

Facebook Notice for EU!

You need to login to view and post FB Comments!