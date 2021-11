Nuestro sentido pésame a Gabriel Viche

El Director de CarmenHoy.Com y CampecheHoy.Com el Ing. Jorge Alberto Cruz Mendoza y el Equipo que conforman el Grupo Noticias en Línea se une a la pena que embarga a nuestro compañero Gabriel Viche y familia por el sensible fallecimiento de su madre la:

Sra. Adela Viche

“Yo tengo allá arriba entre las estrellas, a alguien que me quiso con todas sus fuerzas, a alguien que nunca olvidaré, mi Madre.”

Descanse en paz

Ciudad del Carmen, Campeche a 29 de noviembre del 2021

