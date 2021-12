Operativo “Noche buena” da buenos resultados 24 y 25 de diciembre

Mediante el operativo “Noche buena” que se aplicó la noche del 24 de diciembre y todo el día 25 por parte de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Vialidad y Tránsito Municipal, se logró obtener un índice mínimo de faltas administrativas y actos delictivos en la ciudad, así lo informó el Subsecretario de Seguridad Pública del Estado en Carmen, Julio César Luna Carballo.

Dicho operativo consistió en el despliegue de los elementos de la PEP y la Policía Municipal en las avenidas y colonias tal y como lo ordenó la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, Marcela Muñoz Martínez, para vigilar que los ciudadanos disfrutaran de sus celebraciones de navidad con tranquilidad y que los automovilistas se abstuvieran de conducir en estado de ebriedad.

Asimismo indicó que durante estos dos días se tuvieron un total de 49 reportes de verificación, inspecciones de vehículos y motocicletas a la Plataforma México, 4 remisiones administrativas y ninguna llamada de extorción.

Luna Carballo resaltó que las indicaciones de la Secretaria, Marcela Muñoz Martínez y de la Gobernadora, Layda Sansores San Román son las de mantener el orden y paz social en beneficio de las familias carmelitas, principalmente durante estas festividades decembrinas.

Por ello y en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal que dirige Samantha Bravo Muñoz, trabajan aplicando este tipo de acciones para proteger la integridad de los ciudadanos.

Además de los operativos interinstitucionales que se realizan con los tres órdenes de Gobierno para seguir reforzando la seguridad en todo el Municipio.

