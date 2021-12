PAGA TU PREDIAL Y APROVECHA LOS GRANDES DESCUENTOS DE FIN DE AÑO

El Gobierno Municipal de Carmen te invita a pagar tu predial antes de que concluya este año a fin de que aproveches la ELIMINACIÓN DE RECARGOS y descuentos adicionales, en el caso, de las personas con discapacidad, pensionados y adultos de la tercera edad, además de MESES SIN INTERESES CON BBVA.

Para realizar tu pago puedes acudir a las cajas instaladas Palacio Municipal, de lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M; en Soriana Aviación de 8:00 A.M. a 8:00 P.M.; o a la Recaudadora Móvil Itinerante que visita los sábados de 9:00 A.M. a 3:00 P.M. las diferentes colonias.

¡Ven y aprovecha el 100 % de descuentos en el total de los recargos!

