Presidente del CCE Carmen sostuvo reunión con titular de Sedeco

El Ing. Alejandro Fuentes, presidente del CCE Carmen, sostuvo un encuentro con el titular de la Sedeco Campeche, Arq. Fernando Gamboa y el Subsecretario de este organismo, Lic. Salvador Esponda, donde acordaron seguir trabajando en conjunto para consolidar la reactivación económica de las empresas carmelitas.

En el encuentro, estuvieron presentes; la Vicepresidenta, Victoria Álvarez Casanova, Nicolás Novelo Noble y Gonzalo Hernández Pérez, asesores del CCE Carmen.

