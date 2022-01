Pronóstico para hoy 15 de enero 2022

Una vaguada inducida al occidente de la península de Yucatán, asociada a un nuevo frente frío No. 22, el cual se desplazará sobre el golfo de México.

Campeche: Cielo medio nublado, con *probabilidad de chubascos nocturnos en el sur del estado*.

Temperaturas cálidas a calurosas durante el día y de frías a frescas, en el centro del estado al amanecer, mientras que en el resto se presentarán templadas. Viento de dirección noreste de 15 a 25 km/h y rachas de 40 km/h sobre el litoral costero.

