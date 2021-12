Realizan mejoramiento urbano

El día de hoy el Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, visitó las obras del programa de Mejoramiento Urbano realizadas por #SEDATU y ubicadas en los municipios de #Carmen y #Escárcega.

Obras entre las cuales se construye un centro cultural con jardines de lectura, cafetería, biblioteca y un mercado principal, así como también una estación de bomberos, un centro de salud y la renovación del parque principal.

Todo esto en beneficio de las y los campechanos para incentivar la economía local y generar espacios de recreación para la comunidad.

La transformación del sureste del México avanza.

