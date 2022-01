Refuerzo para los docentes en Campeche y Carmen

En punto de las 9:00 horas, arrancó la jornada de vacunación de la dosis de refuerzo contra el Covid-19, para personal docente y de apoyo a la Educación en Campeche, que se lleva a cabo en un trabajo coordinado entre la Secretaría de Educación así como las Secretarías de Salud y Bienestar, y la Guardia Nacional.

En esta primera etapa participa personal educativo de los municipios de Campeche, Calkiní (incluye Dzitbalché), Carmen y Escárcega.

Con esta dosis de refuerzo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la gobernadora del Estado, Layda Sansores San Román, procuran salvaguardar la salud de maestras, maestros y el personal de apoyo y asistencia a la educación, protegiendo las comunidades escolares.

Cabe mencionar que durante todo estos procesos se vigila que se cumplan los protocolos sanitarios como: aplicación de gel antibacterial y toma de temperatura al ingreso de los recintos y a las salas de vacunación; y en todo momento, uso adecuado del cubrebocas.

