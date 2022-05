Secretaria de seguridad pública confirma guerra entre PGN y Colombianos

Esta mañana, mediante una breve entrevista en la ciudad capital Marcela Muñoz Martínez, Secretaria de Seguridad Publica, confirmó que las mantas colocadas en Ciudad del Carmen durante la noche de ayer y horas de la madrugada de hoy en dos colonias de la Isla, fueron puestas por verdaderos miembros de carteles que operan en la Isla y quienes prácticamente han declarado el inicio de una guerra contra los “Colombianos”.

De acuerdo a las palabras de la Secretaria de Seguridad, en repetidas ocasiones se han detenido a éstos últimos y puestos a disposición de las autoridades competentes, en éste caso personal de Migración y de la Fiscalía, pero ante la falta de denuncias por parte de las víctimas, logran salir en libertad.

La funcionaria estatal, aseguró que el tema será puesto en la mesa de la paz durante la reunión con la Gobernadora del Estado y con personal de migración para tomar cartas en el asunto y de ésta manera evitar hechos como las últimas ejecuciones en la Isla.

